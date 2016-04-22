Чебоксары, 22 апреля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Поднятый ИА REGNUM в феврале вопрос образования свалки унитазов и раковин в Марпосадском районе Чувашии получил продолжение. Главу поселения, проявившего смекалку в условиях мизерного бюджета и решившего использовать для строительства дороги керамические отходы, оштрафовали. В межрайпрокуратуре ему вменили незаконное использование под свалку сельхозземель. Муниципальный чиновник недоумевает, как асфальтовая площадка может относиться к сельхозземлям и готов идти в суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Дороги в Чебоксарах

Свалка из сантехнического боя образовалась в феврале 2016 года недалеко от деревни Ельниково (Шоршелское сельское поселение). Минприроды Чувашии в ходе проверки нарушений не выявило — в отличие от Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая оштрафовала Владимира Алексеева за использование участка под свалку не по целевому назначению.

«Установлено, что по инициативе главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на земельном участке размещены отходы производства и потребления — бой керамики, а именно: обломки раковин, унитазов, сливных бачков. Вместе с тем, данный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, то есть его использование для размещения отходов производства и потребления противоречит требованиям природоохранного законодательства», — говорят в надзорном ведомстве.

По данному факту по постановлению межрайпрокуратуры глава Шоршелского сельского поселения привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.8.8 КоАП (использование земельного участка не по целевому назначению), ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Также внесено представление об освобождении участка «от незаконно размещенных отходов производства и потребления».

Глава Шоршелского сельского поселения Владимир Алексеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что будет опротестовывать постановление межрайпрокуратурыв суде. «Не считаю, что нарушил закон. Нужно ещё разобраться, что это за земли. Согласно генеральному плану поселения, который является для нас основным документом, это — земли поселения. По данным публичной кадастровой карты, категория данных земель не установлена», — говорит глава поселения, отмечая, что в межрайпрокуратуре ссылаются на данные управления Росреестра.

Муниципальный чиновник также обращает внимание на то, что керамический бой находится на асфальтовой площадке и за границами деревни: «Сантехнический бой выгружен на асфальт. О каких землях сельскохозяйственного назначения в данном случае может идти речь?».

Власти поселения планируют использовать сантехнические отходы в качестве материала для строительства дороги. В настоящее время керамический бой раздробили при помощи трактора, он будет использован в мае-июне — как только земля подсохнет. «Сейчас тут на машине не проедешь — бездорожье», — сказал Владимир Алексеев, отметив, что население его поддерживает.

«В этом году на дорожные работы заложено 178 тыс. рублей при годовом доходе поселения немногим более 5 млн рублей. Много ли дорог можно построить на эти средства? Поэтому мы приняли решение использовать керамический бой. Но получается, что инициатива наказуема?», — ставит вопросы глава Шоршелского сельского поселения.

Между тем, в Чувашии обсуждают, почему керамические отходы нельзя использовать в качестве строительного материала при бездорожье в деревне, а кирпичи класть вместо асфальта, как это делают в центре Новочебоксарска, — можно. Напомним, новочебоксарские власти продемонстрировали новое слово в дорожном строительстве: разбитые дороги и ямы в центре города решили обложить кирпичом. Яркие кирпичные заплатки затмили остатки невзрачного асфальта, а строительное ноу-хау местных властей получило скандальную федеральную известность.

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