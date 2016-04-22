Баку, 22 апреля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Баку во время перестрелки, начавшейся в ресторане, пуля попала в автомобиль заместителя посла США в Азербайджане Дерика Хогана. Американский дипломат не пострадал, передаёт BFM со ссылкой на посольство.

Гильзы от стрельбы

«В автомобиль заместителя посла Дерика Хогана попала шальная пуля», — говорится в сообщении.

Вооружённый конфликт произошёл в здании ресторана, а автомобиль дипломата был припаркован рядом с заведением. Американца в машине не было.

Отмечается, что перестрелка в ресторане кончилась ранениями нескольких человек. Предположительно, люди пытались решить в общественном месте финансовый вопрос.