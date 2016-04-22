Ярославль, 22 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского будут назначены выборы нового ректора. Об этом 22 апреля рассказал на встрече с ученым советом вуза назначенный исполняющим обязанности ректора Михаил Груздев.

«Я осознаю огромную ответственность, принимая на себя исполнение обязанностей руководителя старейшего вуза Ярославской области, одной из самых авторитетных в стране кузниц педагогических кадров. Своими первоочередными задачами я считаю обеспечение устойчивого развития нашего университета в соответствии с устоявшимися вузовскими традициями и новыми, прогрессивными идеями и, разумеется, организацию честных и открытых выборов ректора университета», — сказал на встрече с коллективом университета Михаил Груздев.

Губернатор Сергей Ястребов огласил приказ министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова о назначении Михаила Груздева исполняющим обязанности ректора вуза. Ястребов поблагодарил Владимира Афанасьева, возглавлявшего университет более четверти века.

«Владимир Афанасьев — ректор-строитель, который очень много сделал для вуза. Я уверен, что мы еще поработаем вместе и сделаем немало добрых дел. Я говорил министру образования, что на место ректора должен прийти обязательно ярославец, известный представитель педагогической общественности. Необходимо сохранить преемственность в работе университета. Уверен, что Михаил Груздев сможет работать вместе с коллективом, продолжая начатое», — сказал губернатор области Сергей Ястребов.

Владимир Афанасьев остается в ЯГПУ в качестве заведующего кафедрой на физико-математическом факультете. Он поблагодарил всех за плодотворную совместную работу, пожелал Михаилу Груздеву продолжать добрые традиции вуза и попросил сотрудников оказывать поддержку новому руководителю.