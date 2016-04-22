Москва, 22 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет преобразован в самостоятельную структуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас РФПИ существует в структуре госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). Законопроект предусматривает преобразование ООО «Управляющая компания РФПИ» в непубличное акционерное общество, единственным акционером которого будет РФ.

Гендиректор и члены наблюдательного совета РФПИ по представлению председателя правительства будут назначаться президентом РФ на 5 лет.

Законопроект определяет основные цели, задачи, функции и правовое положение АО, структуру органов управления. За счет имущества фонда АО будет финансировать инвестпроекты как в России, так и за рубежом.

«Законопроект нацелен на привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор российской экономики. РФПИ является одним из наиболее эффективных инструментов, созданных в 2011 году по решению президента. Для того, чтобы фонд лучше привлекал инвестиции, улучшал деловую среду, мы предлагаем преобразовать РФПИ, предлагаем простую и понятную структуру органов управления. Наблюдательный совет будет наделен значительными полномочиями по утверждению бюджета, софинансированию инвестпроектов и распределению прибыли», — отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Документ предусматривает специальные правила осуществления РФПИ деятельности по доверительному управлению инвестфондами. Несмотря на специальный статус, на РФПИ будут распространяться общие нормы корпоративного и гражданского законодательства исключительно за изъятиями, предусмотренными законопроектом.

Совокупная оценка инвестпроектов, в которые инвестировал РФПИ совместно с международными организациями и зарубежными фондами, резко превосходит первоначальную стоимость, что является показателем эффективности данного института, отметил Гаврилов. Принятие законопроекта «повысит доверие со стороны наших партнеров, особенно в этой сложной экономической ситуации», подчеркнул парламентарий.