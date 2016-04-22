Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Нотяг, задержанный по подозрению в получении взятки, отказался давать показания следствию, ссылаясь на своё конституционное право. Тем не менее, обвинение ему уже предъявлено.

Фото с официального сайта В.Нотяга Вячеслав Нотяг

Как сообщалось, Вячеслав Нотяг стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Нотяг давать показания отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ», — сообщили сегодня, 22 апреля, в Главном следственном управлении СКР по Петербургу, которое занимается этим уголовным делом.

Согласно статье 51 Основного закона РФ, «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Как отметили в ГСУ СКР по Петербургу, сегодня Вячеславу Нотягу предъявлено обвинение в совершении упомянутого выше преступления.

23 апреля 2016 года в Кировском районном суде Санкт-Петербурга будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Нотяг 21 апреля был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти после получения денег от представителя строительной компании. Как считает следствие, Нотяг неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 900 тыс. рублей «за не воспрепятствование строительным работам, проводимым данной коммерческой структурой в одном из районов города».