Хельсинки, 22 апреля, 2016, 14:46 — ИА Регнум.

Власти Финляндии планируют ввести новые ограничения на ввоз алкоголя из ряда стран, в том числе из РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает портал Yle со ссылкой на пресс-службу Министерства социального обеспечения и здравоохранения страны.

Цитата из к/ф «Закон есть закон» Реж. Кристан-Жак. 1958. Франция — Италия Конфискация контрабандного спиртного

В соответствии с планом, ввоз алкогольной продукции из стран, не входящих в европейскую экономическую зону, «будет разрешен лишь после 24-часового пребывания за пределами Финляндии вместо нынешних 20 часов».

Ожидается, что в первую очередь данное правило коснется финских путешественников, которые отправляются в страны за пределами европейской экономической зоны.