Бухарест, 22 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Представитель Румынии Овидиу Антон не сможет выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2016 году из-за долгов румынского общественного телевидения (TVR), говорится в сообщении организаторов конкурса.

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По их данным, телекомпания задолжала за конкурс 16 млн швейцарских франков (около €14,5 млн), долг рос в течение восьми лет. Срок оплаты задолженности прошел 21 апреля.

Теперь телеканал даже не сможет вести прямую трансляцию конкурса. Антон должен был выступить на «Евровидении» с песней «Моменты тишины» (Moment Of Silence). Из уважения к артисту композиция будет доступна для скачивания и в стриминговых сервисах конкурса.

В 2016 году финал Евровидения состоится в мае в Стокгольме. По правилам конкурса, финал конкурса следующего года проводится в стране-победителе в предыдущем году — в 2015 году на «Евровидении» победил шведский певец Монс Зелмерлев с песней Heroes. Россию на конкурсе исполнителей представит певец Сергей Лазарев.