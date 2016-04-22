Киев, 22 апреля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о создании министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Цитата из к/ф «Вий». реж. Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР Сотрудники министерства «временно оккупированных территорий»

«Принятие соответствующего постановления вызвано необходимостью оперативного реагирования на существующие проблемы и угрозы, обусловленные проведением антитеррористической операции на территориях Донецкой и Луганской областей, а также временной оккупацией территорий Украины», — говорится в сообщении.

По данным Кабмина, статус ранее существующих институтов, которые занимались вопросами Донбасса и Крыма, «не позволял им в полном объеме выполнять поставленные задачи».

Таким образом, украинское правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам восстановления Донбасса и государственную службу по вопросам «Автономной республики Крым и города Севастополя».

Как сообщало ИА REGNUM, в новом правительстве Украины утверждена должность вице-премьер-министра «по вопросам оккупированных территорий и «АТО», которую занял Владимир Кистион. Министром «по делам «АТО» и оккупированных территорий» назначен Владимир Черныш, который ранее возглавлял Национальное агентство по восстановлению Донбасса.

Сам Черныш, говоря о своих планах в интервью украинским СМИ, заявил следующее: «Могу сказать вам, что, конечно, о военном компоненте вообще, по моему мнению, речь идти не может, и я думаю, что это разумно и понятно. С такой военной машиной, фактически второй в мире, очень трудно тягаться, Крым фактически превращен в очень мощную военную базу. По моему мнению — вообще, как по Донбассу, так и по Крыму, — надо играть в шахматы, не надо думать о кавалерийском наскоке. Это очень примитивно — на сложные вещи знать только один ответ: атака в лоб». Также он высказал мнение, что «не очень разумно называть стратегию, детальный план и предъявлять его обществу».