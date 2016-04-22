Владимир, 22 апреля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Суд приговорил жителя Владимира, который в ночь с 19 на 20 апреля начал стрелять из пневмонического пистолета по людям около кинотеатра, к штрафу в размере 1 тысячи рублей. Как сообщает портал «ПроВладимир» со ссылкой на замначальника пресс-службы областного управления МВД Андрея Тутуева, дело было возбуждено по статье «Мелкое хулиганство».

Стрельба из пистолета

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошел после сеанса боевика, который совсем недавно вышел в прокат. При этом свидетели отмечают, что мужчина начал вести себя неадекватно уже во время фильма. После он вышел на улицу, немного отошел о от толпы и начал стрелять. Причем некоторые свидетели, как и сам мужчина, уверяют, что мужчина просто размахивал пистолетом. В результате жертв нет.