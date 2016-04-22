Москва, 22 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Поставки американского сжиженного газа в Португалию не нанесут ущерба России, однако для Алжира и с экономической, и с политической точек зрения это может стать убийственным: чтобы повысить цены на газ, американцы могу способствовать дестабилизации ситуации с террористами в регионе. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил в комментарии для корреспондента ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Алжир. Женщины на кладбище. Артур Бриджмен. 1873

Американская угроза для развития терроризма в Алжире

«Я бы не исключил того, что ситуация в Алжире теперь еще в большей степени может ухудшиться, потому что вокруг Алжира фактически сосредоточены нестабильные страны и та же самая Ливия, которая в последнее время становится лагерем подготовки боевиков различных группировок. Вполне возможно, что теперь американцы для того, чтобы поднять цену газа на европейском рынке, чтобы им было выгодно туда поставлять свой СПГ, могут дать отмашку на дестабилизацию ситуации в Алжире как одного из поставщиков газа в Европу, то есть убрать его как конкурента», — объяснил эксперт.

При этом экспорт американского сжиженного газа в Португалию, наносящий вред алжирским поставщикам, не является единственной проблемой для Алжира. Против этой страны также выступает Катар, так как активно конкурирует с Алжиром.

«Здесь против Алжира играет еще и позиции других поставщиков СПГ, в частности Катара, который является одним из спонсоров тех же самых террористических группировок, например, ИГИЛа (организация запрещена в РФ — ред.). Они (Катар — ред.) тоже заинтересованы в том, чтобы убрать одно из своих конкурентов», — заявил эксперт.

Россию американский СПГ не пошатнет

Что касается России и конкурентной борьбе с американскими поставщиками СПГ в Португалию, то импорт газа в этот регион не мешает сбывать российское «голубое топливо»:

«Если мы говорим о российских реалиях, то получается, что Россия не поставляет в Португалию свой газ, и Португалия в принципе не является нашим рынком сбыта. Португалия — небольшой рынком сбыта, туда газ поставляют в основном Алжир и либо такие поставщики СПГ как Катар, частично африканский СПГ туда идет», — отметил Юшков, добавив, что, таким образом, поставки американского СПГ, скорее, наносят удар по другим странам, а не по России.

Это не отбивает у российского поставщика рынок сбыта. Однако, с другой стороны, конечно, дополнительный поставщик газа — это всегда возрастающая конкуренция, что не может быть благоприятным фактором, подчеркивает аналитик.

Преподаватель финансового университета при правительстве России также указал на потенциальную борьбу российского «Новатэка» и американской нефтегазовой компании Sabine Pass: «Также можно отметить, что потенциально, в случае дальнейших поставок газа в ту же самую Португалию из Америки, это создает конкуренцию, но не для «Газпрома», а для компании «Новатэк» и его проекта «Ямал СПГ». Потому что «Ямал СПГ» полгода как минимум, то есть когда северный морской путь был закрыт, намерено поставлять свой СПГ в Европу и, преимущественно, в ту страну, куда не доходят российский трубопроводный газ. По крайней мере, была такая договоренность. Португалия, по сути, один из тех рынков, куда собирались поставлять сжиженный газ с «Ямала СПГ». Здесь возникает такая странная конкуренция: далекий дорогой американский СПГ будет конкурировать с не менее далеким арктическим нашим СПГ с Ямала. Но в перспективе ближайших двух лет только. Посмотрим, что еще будет на американском газовом рынке. Но если бы «Ямал СПГ» сейчас работал, то они бы как раз сейчас вступили бы сейчас в конкуренцию с Sabine Pass».

Европейские трейдеры продают американский СПГ туда, куда выгодно

По словам ведущего аналитика ФНЭБ, поставки СПГ США в Португалию осуществляется по контракту, который был подписан довольно давно. Сейчас европейские закупают мощности на единственном заводе американском Sabine Pass, то есть не сами американские компании поставляют топливо, они лишь продают мощности на своих заводах.

«А дальше ты хочешь, сжижай там газ, хочешь не сжижай. И дальше, куда хочешь его отправляй. Поэтому то, что был подписан долгосрочный контракт, допустим, российской компанией и собственника этого завода Sabine Pass, это не гарантирует, что весь объем этого газа пойдет непосредственно в Европу. Потому что подписывали контракты трейдеры, и мы видим, что, например, тот танкер, который предполагался изначально для Литвы, он ушел в Бразилию под таким надуманным предлогом, что якобы химический состав этого не подходит для литовской газотранспортной системы. Я думаю, что это просто отговорка была, а в реальности по цене не прошел», — отметил эксперт.

Цены на сжиженный газ на рынке падает, поэтому компании вынуждены поставлять эти объемы, которые они уже законтрактовали на Sabine Pass, в любые страны, в том числе и в Европу, что, собственно, и делают американские поставщики, продавая СПГ в Португалию.

Игорь Юшков подытожил: «Поэтому я думаю, что вполне возможно, что в дальнейшем пойдут и поставки в Литву, например. Там уже он действительно будет конкурировать с российским газом. Но это уже исключительно политические соображения, потому что себестоимость того же самого американского СПГ гораздо выше, чем себестоимость российского газа. Поэтому если начнется ценовая конкуренция, то у «Газпрома» здесь гораздо больше шансов».

Ранее ИА REGNUM передавало, что сегодня, 22 апреля, из США был отправлен первый танкер сжиженным газом в ЕС. Первую партию газа из Луизианы у компании Cheniere закупила португальская Galp Energia. Согласно планам, танкер должен прибыть к пункту назначения в конце апреля.