Москва, 22 апреля, 2016, 14:58 — ИА Регнум.



Adam Baker Небо над Москвой

Воздушные полеты над Москвой частично будут ограничены 25 апреля с 10:40 до 11:10, сообщает 22 апреля «М24».

На этот день запланирована основная репетиция воздушной части Парада Победы. Следующий день, 26 апреля, оставлен в качестве резервного, таким образом, ограничения полетов также возможны.

Ранее ограничительные меры полетов над столицей вводились в период с 20 по 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне в подмосковном Алабино уже состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Более 100 единиц наземной военной техники отрабатывали хронометраж прохода колонн. Кроме того, свои выступления отработали пешие колонны и авиация.

В 2016 году Россия будет отмечать 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы пройдет на Красной площади Москвы 9 мая.