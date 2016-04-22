Москва, 22 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий конкретные сроки для установления общих требований к приему в образовательные учреждения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. До 1 сентября года, предшествующего поступлению, до которого Минобрнауки следует установить общие требования к приему на обучение в любую образовательную организацию, следует из документа.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Так, к этой дате следует определиться с порядком приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования, должен быть определен перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам каждого уровня,

установлены особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, должен быть определен перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение в вузы, а также установлен перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам высшего образования по результатам вступительных испытаний.

Сами вузы должны до 1 октября года, предшествующего поступлению, должны самостоятельно устанавливать правила приема на обучение по образовательным программам в той части, в которой она имеет на это полномочия.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) напомнил, что в течение нескольких лет «решения о назначении экзаменов принимались в январе или даже в мае».