Ташкент, 22 апреля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Выставка «Наука и образование в России», в которой участвуют крупнейшие российские вузы, пройдет с 22 по 27 апреля в Ташкенте, Бухаре и Самарканде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперимент с птицей в воздушном насосе. Джозеф Райт. 1768

Как отметил в ходе открытия мероприятия посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев, Узбекистан продолжает лидировать по количеству учащихся в высших учебных заведениях России среди всех стран СНГ.

«Только в текущем учебном году более 4 тысяч узбекистанских абитуриентов поступило в различные российские вузы», заявил он, подчеркнув, что взаимодействие в области образования является одним из наиболее динамично развивающихся направлений российско-узбекского гуманитарного сотрудничества.

По словам Тюрденева, «в Ташкенте регулярно проводятся международные образовательные выставки, в которых неизменно принимают участие и представители российских вузов, проводятся различные культурные мероприятия».

Напомним, что в столице Узбекистана функционируют филиалы трех российских вузов — МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.