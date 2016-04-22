Сараево, 22 апреля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Бреннана начался в Сараево сегодня, 22 апреля, сообщает Associated Press.

Сараевское убийство. 1914

Бреннан намерен в Боснии и Герцеговине провести переговоры с представителями спецслужб: основная тема — противодействие терроризму. В американском посольстве факт прибытия представителя США не прокомментировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Боснии и Герцеговине были арестованы по подозрению в причастности к террористической деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) группу из восьми человек.

В конце января 2016 года директор Боснийского отделения Экспертного совета по противодействию терроризму и преступности в юго-восточной Европе Джевад Гальяшевич заявил, что «Босния и Герцеговина действительно является плацдармом для действий ИГ и «Аль-Каиды» в ЕС».