Донецк, 22 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Под Донецком украинские войска создают новую «горячую точку», перенеся на 3 км свой блокпост в сторону пос. Еленовка. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемирие

По его словам, действия ВСУ могут спровоцировать обострение военной обстановки на Донетчине. При этом Пушилин призвал главу СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакана отреагировать на провокационные действия украинских силовиков.

«Я обращался к господину Апакану, чтобы был разработан перечень неких действий по предотвращению подобных ситуаций. Это налицо новая «горячая точка», которая организовывается со стороны Украины», — считает он.

Пушилин сравнил действия ВСУ под Еленовкой с событиями в районе Авдеевки, когда в марте 2016 года украинские силовики взяли под контроль авдеевскую промзону. Он напомнил, что факт передвижения КПП ВСУ отображен в отчетах ОБСЕ и уже поднимался в рамках контактной группы в Минске.

Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что под интенсивные обстрелы с применением тяжелого вооружения за последние дни попадали позиции ДНР в населенных пунктах: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Гольмовский, Никитовка, Верхнеторецкое, Веселое, Жабичево, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново и Донецк (Петровский район, окрестности аэропорта).