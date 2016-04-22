Украинские силовики создают в Донбассе новую «горячую точку»
Донецк, 22 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Под Донецком украинские войска создают новую «горячую точку», перенеся на 3 км свой блокпост в сторону пос. Еленовка. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, действия ВСУ могут спровоцировать обострение военной обстановки на Донетчине. При этом Пушилин призвал главу СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакана отреагировать на провокационные действия украинских силовиков.
«Я обращался к господину Апакану, чтобы был разработан перечень неких действий по предотвращению подобных ситуаций. Это налицо новая «горячая точка», которая организовывается со стороны Украины», — считает он.
Пушилин сравнил действия ВСУ под Еленовкой с событиями в районе Авдеевки, когда в марте 2016 года украинские силовики взяли под контроль авдеевскую промзону. Он напомнил, что факт передвижения КПП ВСУ отображен в отчетах ОБСЕ и уже поднимался в рамках контактной группы в Минске.
Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что под интенсивные обстрелы с применением тяжелого вооружения за последние дни попадали позиции ДНР в населенных пунктах: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Гольмовский, Никитовка, Верхнеторецкое, Веселое, Жабичево, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново и Донецк (Петровский район, окрестности аэропорта).