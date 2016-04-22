Брюссель, 22 апреля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Был в истории короткий период, когда казалось, что открытое братание с диктаторами, особенно из Африки, может выйти из моды. Тем не менее, западные страны снова должны идти на контакт с авторитарными лидерами, пишет Питер Дёррье в статье для War is Boring.

Цитата из к/ф «Диктатор». Реж. Ларри Чарльз. 2012. США Африканский диктатор

Как отмечает автор, с концом холодной войны запад потерял необходимость поддерживать своих союзников в регионе, тогда как Россия больше не обладала для этого средствами. Ярким отличием ситуации в Африке, где в 1990-х и 2000-х годах прошел ряд кровавых гражданских войн и к власти пришла новая поросль дикторов, заявляющих, что они могут создать многопартийную демократию в своих странах, от Ближнего Востока стало то, что Африка не являлась стратегически важным регионом для США.

Более того «арабская весна» стала свидетельством ошибочности политики США в регионе — особенно в отношении лидера Ливии Муаммара Каддафи, президента Туниса Зина эль-Абидина Бен Али и главы Египта Хосни Мубарака. Тогда западные страны пообещали, что исправят ошибку и будут способствовать установлению демократии в Африке, не идя больше на компромиссы.

Что ж эти надежду оказались не долгосрочными. На фоне того как крайне правые популисты стоят над душой у лидеров ЕС из-за кризиса с мигрантами, а компаниям по производству оружия отчаянно необходимо найти покупателей для своей продукции, после того как финансовый кризис в клочья порвал оборонные бюджеты западных стран, любой авторитарный лидер, которому есть что предложить, может снова вернуться в игру. Европейская комиссия дала понять, что это так, в ходе тайной встречи послов государств-членов блока.

«Комиссия подчеркнула, что ввиду крайне деликатного характера встречи её содержание не должно быть опубликовано ни при каких обстоятельствах», — говорилось в протоколе делегации ФРГ, который просочился на общественное телевидение страны.

Темой встречи стали отношения ЕС, в свете недавнего кризиса с беженцами, с Суданом, Эритреей, Эфиопией и Сомали. Делегации стран-членов ЕС рассматривали то, сколько еще мигрантов можно репатриировать на Восток Африки, и это несмотря на то что правительства этих восточноафриканских стран являются одними из наиболее авторитарных на всем континенте.

Эритрея представляет собой, по сути, государство-тюрьму, где, как отмечает автор, ситуация с правами человека и свободой печати сравнима с северокорейской. У власти в Судане находится военная элита. Страна ведет несколько одновременно гражданских войн, некоторые из которых преследуют четкие античеловеческие цели.

В Эфиопии власти уничтожили всю парламентскую оппозицию и провели жестокую волну репрессий против протестующих представителей меньшинства Оромо, в результате чего погибло 140 человек. Сомали по-прежнему является лишь тенью государства, поскольку большая часть её территории находится под контролем как исламистов из террористической группировки «Аль-Шабаб», так и противостоящих друг другу вооруженных группировок.

Эти факты не помешали ЕК выступить в поддержку предоставления пакета «поощрения» для Эфиопии в обмен на прием беженцев. Судан, возможно, и убрали из списка стран-спонсоров терроризма, благодаря чему его дипломаты могут более свободно передвигаться по миру, ордер на арест президента страны Омара аль-Башира, которого обвиняют в геноциде и других военных преступлениях, по-прежнему не отменен.

Германия в лице вице-канцлера Зигмара Габриэля также сыграла свою роль в легитимизации египетских властей во главе с Абдул-Фаттахом Халиллм Ас-Сиси. В частности, в ходе своего третьего визита в Египет Габриэль, в чью делегацию входили представители германского бизнеса, назвал Сиси «впечатляющим».

Позже официальные представитель Габриэля заявил, что целью высказывания вице-канцлера была демонстрация уважения готовности главы Египта обсуждать ситуацию с правами человека в его стране. И действительно, и до, и после этой поездки Габриэль подчеркивал сомнения Берлина относительно того, как в Египте обращаются с оппозицией.

Однако сложно себе представить, чтобы Сиси не сомкнул хоть раз глаз ночью, переживая из-за небольшой критики в свой адрес от ФРГ, если учесть, что Берлин продает Каиру подводные лодки и высокотехнологическое оборудование для контроля границы. Каир также является крупным клиентом ВПК Франции и США.

Западные державы также обхаживают некоторые режимы на западе Африки. В частности, Франция оказывает значительную военную поддержку Чаду и Камеруну — своим важным союзником в борьбе с терроризмом в Сахеле. И это несмотря на то, что в обеих странах у власти находятся президенты, чьи сроки правления превышают 25 лет и в адрес которых часто слышались обвинения в том, что они используют силы безопасности для подавления оппозиции.

Таким образом, вопрос безопасности в очередной раз встает на первое место во внешней политике западных стран. Исламский терроризм и массовая миграция вытеснила коммунизм в качестве экзистенциальной угрозы западной цивилизации. И на новую угрозу западные лидеры ответили в знакомой уже манере: диктаторам на местах поручили поддерживать сдерживать и подавлять хаос, что оправдывается их способностью поддерживать «стабильность».

Тем не менее, автор отмечает, что запад закрывает глаза на тот факт, что это те же самые диктаторы, которые могут поддерживать стабильность, лишь подавляя и в долгосрочной перспективе отчуждая свое население, что может привести к катастрофическим последствиям, в том числе для западных интересов.