Анадырь, 22 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



m.government.ru Билибинская АЭС

Первый энергоблок Билибинской АЭС полностью прекратит работу в декабре 2018 года, а оставшиеся три блока — ровно через три года, в 2021 году, заявил в ходе дня информирования директор атомной станции Константин Холопов, об этом 22 апреля сообщает Центр энергетической экспертизы.

Как отмечает Холопов, в ближайшие 5 лет в энергетике Чукотки произойдут значительные перемены. В эксплуатацию будет введена плавучая атомная электростанция в г. Певек, а для обслуживания энергоцентра в Билибино будут построены новые и доработаны старые воздушные линии электропередач.

«В части капитального строительства объектов, которые будут работать после останова Билибинской АЭС, в текущем году нам предстоит начать строительство дизель-генераторной станции (ДГС) автономного электроснабжения, а к декабрю 2016 года мы должны сдать в эксплуатацию базовый склад топлива, который предназначен для хранения дизельного топлива для ДГС и уже построенной на площадке Билибинской АЭС котельной», — рассказал директор АЭС.

Решение об остановке энергоблоков Билибинской АЭС было утверждено в марте текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, остановить Билибинскую АЭС планировали в 2019 году.

Замещение мощностей атомной теплоэлектростанции должно произойти путем введения в эксплуатацию плавучей АЭС. В 2016 году планируется выделить на реализацию проекта из федерального бюджета 1 млрд рублей.

После того, как первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» будет подключена к энергосистеме Чукотки, работа Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ будет прекращена.