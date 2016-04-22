Москва, 22 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Закон о дополнительном основании для лишения депутата мандата, Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Досрочно лишиться полномочий депутат может за неисполнение обязанностей в течение 30 дней.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Прогульщики

Инициировать лишение мандата получает право и фракция, и комитет, членом которого является парламентарий. Представление о прекращении полномочий будет рассмотрено комиссией по этике — именно комиссия будет выносить соответствующий вопрос на пленарное заседание Госдумы.

«Подкладывается опасная, атомная бомба», — уверен депутат от КПРФ Сергей Решульский. «Из-за каких-то мерзавцев принимать закон. Что вы делаете? Когда какой комитет мог контролировать мою или вашу работу, сидящие в этой зале?» — возмущен парламентарий.

«Произвольных решений быть не может», — заверил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»). Он обратил внимание на то, что представление о прекращении полномочий — по предложению фракции или комитета — будет рассмотрено также комиссией по этике, а после на пленарном заседании Госдумы.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» своей инициативой не скрывали, что намерены лишить мандатов депутатов Илью Пономарева и Алексея Митрофанова.