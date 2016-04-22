Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Великий диктатор». реж Чарльз Чаплин. 1940. США Память о преступнике

В Ростове-на-Дону произошел скандал, который, судя по всему, будет иметь продолжение. Ученики одной из школ города, расположенной в Северном микрорайоне, решили отметить 127-ю годовщину со дня рождения Адольфа Гитлера. Фотографию с нацистским приветствием юные националисты выложили в социальной сети, пишет портал life.ru.

На снимке отчетливо видно, что девять подростков вскидывают руки в нацистском приветствии. В акции приняли участие и мальчики, и девочки. Стоит отметить, что классным руководителем попавших в объектив фотокамеры ребят является учитель истории.

Сотрудники учебного заведения заверили издание, что с учениками побеседовали завуч и школьный психолог. О чем конкретно говорили с детьми взрослые, не уточняется. Кроме того, сообщается, что классный руководитель проведет с учениками урок об ужасах нацизма, но странно, что внимание этому вопросу будет уделено только сейчас.

С особым огорчением к новости, разлетевшейся сегодня, относятся ветераны Великой Отечественной войны — деды и прадеды тех, кто вышел 20 апреля в школьный двор. Школьники своим поступком оскорбили ветеранов, которые самоотверженно долгие дни и месяцы боролись с фашизмом, с гитлеровскими оккупантами за свободу и независимость страны, своих детей и внуков.