Тула, 22 апреля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Туле сегодня приступили к работам по сносу дома №64 по улице Гоголевской. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, работы ведутся в рамках муниципальной программы по сносу аварийного жилья.

Фото пресс-службы администрации Тулы

Все жильцы дома расселены, работы обещают завершить в течение трех дней.

Дом, особо подчеркнули в администрации города, памятником архитектуры не является (то есть не включен в соответствующий реестр). Между тем, согласно данным Википедии, двухэтажный деревянный дом (дата постройки неизвестна), который сегодня сносят бульдозерами, принадлежал супруге врача Баташева, который основал первый бесплатный противотуберкулёзный санаторий в Иншинке для рабочих самоварной фабрики своего брата.

В начале апреля в Туле вынужденно снесли памятник архитектуры — двухэтажный дом на улице Октябрьской, 35. Из-за просевшего фундамента дом покосился, и было принято решение его снести. Впрочем, власти обещают восстановить его в первоначальном виде.