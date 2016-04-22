Ярославль, 22 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности ректора Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского назначен Михаил Груздев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

Михаил Груздев

В 14.00 исполняющий обязанности представлен коллективу университета. Представил его губернатор области Сергей Ястребов. До настоящего момента Михаил Груздев был заместителем директора департамента образования Ярославской области, а в 2013—2014 годах — директором департамента.

Прежний ректор ЯГПУ Владимир Афанасьев освобожден от должности в связи с завершением контракта и достижением 65-летнего возраста.

Михаилу Груздеву 52 года. В 1986 году он окончил Ярославский государственный педагогический институт имени К.Д. Ушинского. С 1986 по 1992 годы работал преподавателем, заведующим кафедрой физической географии ЯГПИ. В 1992 году инициировал создание и был директором первого в Ярославской области инновационного учебного заведения «Провинциальный колледж». С 1999 года работает в департаменте образования Ярославской области.