Грозный, 22 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Численность волков и шакалов на территории Чечни за последние годы увеличилась настолько, что Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды региона пришлось объявить их отстрел. В течение двух месяцев — с 1 мая до 1 июля — будут проводиться мероприятия по регулированию численности хищников. Для этого сформированы бригады охотников — всего около 200 человек, которые будут направлены в места, где наиболее активно проявляют себя волки, пишет ТАСС.

Охота на волков с борзыми. Ефим Тихменев. 1904

По оценке экологов, хищников в Чечне стало за последний год в три раза больше. В прошлом году волки и шакалы загрызли около тысячи коров, овец и коз и более сотни лошадей.

То, что волки и шакалы стали наносить большой ущерб животноводам, отметил и исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания в Минприроды. Участились случаи нападения хищников на домашние и фермерские хозяйства. «Люди годами ухаживают за скотиной, тратят свое время, и все их планы рушатся одним набегом хищников», — отметил Кадыров.

Отметим, о том, что в Чечне происходит значительное увеличение популяции волков и шакалов, сообщалось в начале 2000-х годов. Тогда шла речь об увеличении поголовья хищников в 15−20 раз с начала 1990-х годов. Объясняли такой значительный рост тем, что в период правления Джохара Дудаева было категорически запрещено охотиться на волков. Такой запрет был связан с тем, что волки стали символом свободной Ичкерии.