Москва, 22 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Экс-президент СССР Михаил Горбачев проходит плановое медицинское обследование в больнице, пишет «Коммерсантъ».

Jo Naylor Больничная койка

По информации пресс-службы «Горбачев-фонда», политик часто посещает больницу для процедур и планового обследования. «Ничего экстренного не произошло», — сказали в фонде.

Ранее телеканал LifeNews со ссылкой на самого Горбачева и источник в медицинских кругах сообщил, что Михаил Горбачев находится в больнице. В телефонном разговоре политик подтвердил, что госпитализирован в клинику.