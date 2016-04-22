Ереван, 22 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Заявления руководства Турции по нагорно-карабахскому конфликту являются неприемлемыми. Анкара своими высказываниями не улучшила ситуацию, а, напротив, призвала к войне. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передают корреспондент ИА REGNUM в Ереване.

Аллегория турецких войн. Ханс Аахен. 1604

По итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном прошла пресс-конференция, на которой Лавров прокомментировал высказывания турецкой стороны по ситуацию в Карабахе. «Это были призывы к решению конфликта военным, силовым путём, что в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группу ОБСЕ, в корне противоречит позиции международного сообщества. К сожалению, мы привыкли к подобным выкрутасам нынешнего турецкого руководства», — сказал он.

Со своей стороны министр иностранных дел Армении подчеркнул, что агрессия со стороны Азербайджана должна быть осуждена на международном уровне. Он отметил, что Ереван вместе с посредниками Минской группы Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) стремится преодолеть препятствия, которые исходят из Баку.

«Подтверждаем необходимость сохранения соглашений о перемирии 1994 и 1995 гг., обеспечения соответствующих условий для возвращения в конструктивное русло переговоров», — сказал Налбандян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МГ ОБСЕ бездействует и что Анкара полностью поддерживает Азербайджан в конфликте.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 2 апреля. Азербайджан начал масштабное наступление, атакуя Армию Карабаха с использованием артиллерии. Перемирие объявлено 5 апреля, но каждый день конфликтующие стороны заявляют о нарушениях режима прекращения огня. 21 апреля Лавров призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров.

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