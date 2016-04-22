Москва, 22 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Возраст выхода на пенсию для госслужащих, муниципальных служащих и гражданских служащих субъектов РФ будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Цитата из к/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР1971 На пенсию в 60 ещё рано

Законопроект предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для государственных и муниципальных служащих до 65 лет (мужчины) и 63 года (женщины). Согласно редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предусматривался единый новый возраст выхода на пенсию для чиновников — мужчин и женщин — 65 лет, ко второму чтению законопроекта он был дифференциирован. Если человек уволился с госслужбы, он сможет выйти на пенсию в общеустановленные законом сроки выхода на пенсию — женщины в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Одновременно законопроектом предлагается увеличить минимальный стаж госслужбы, необходимый для назначения пенсии, до 20 лет. Сейчас он составляет для федеральных госслужащих 15 лет, для муниципальных служащих он устанавливается каждый субъектом федерации самостоятельно и составляет от 10 до 20 лет. Для вступления в силу этой нормы будет предусмотрен переходный период с плавным повышением минимального стажа ежегодно на полгода.

Поправками ко второму чтению предусмотрено, что законопроект в случае его принятия вступит в силу 1 января 2017 года. Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно — по полгода в год.

Одновременно законопроект повышает требования к стажу работы в парламенте, который дает право на ежемесячную доплату к пенсии. Действующий закон гарантирует тому, кто был депутатом Госдумы или членом Совета Федерации от 1 года до 3 лет, надбавку в размере 55%, а тем, кто отработал в парламенте больше 3 лет — 75% от ежемесячного денежного содержания действующих депутатов и сенаторов. С 1 января 2017 года для получения 55% надбавки потребуется отработать в Госдуме не менее 5 лет, то есть полный срок полномочий одного созыва Госдумы. Для получения максимальной надбавки — 10 лет или более.

Обратной силы принимаемые нормы иметь не будут: для тех чиновников, кто уже получил право на пенсию за выслугу лет по действующему законодательству, и тех, кто успеет его получить до 1 января 2017 года, продолжат действовать нынешние правила. Для депутатов Госдумы, сложивших свои полномочия до 1 января 2017 года, также будет действовать прежний порядок получения доплаты к пенсии.

Согласно законопроекту, срочные трудовые контракты, заключенные на 1 января 2017 года с государственными гражданскими служащими, не достигшими возраста 65 лет, считаются заключенными на неопределенный срок. На сегодняшний день нормы законодательства предполагают, что по достижении 60 лет государственные гражданские служащие работают по срочному трудовому договору.

Законопроект также регулирует порядок расчета выплаты накопительной пенсии для чиновников после повышения им пенсионного возраста. Предполагается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии уменьшается на количество полных месяцев, которые составляют разницу между прежним и новым возрастом выхода на пенсию. При этом предусматривается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии не может быть меньше 168 месяцев.

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении 11 мая.