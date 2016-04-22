Ярославль, 22 апреля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Ярославской области предстанет перед судом бывший генеральный директор ОАО «Угличхлеб». 54-летний мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налога и невыплате заработной платы сотрудникам предприятия, сообщает СУ СКР по Ярославской области.

Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2013 года по май 2014 года руководитель не исполнил в установленные законом сроки обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме более 3 миллионов рублей. Кроме того, с декабря 2014 года по март 2015 года сотрудники предприятия не получали заработную плату. Размер задолженности составил около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

«В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на акции предприятия, принадлежащие обвиняемому. На сегодняшний день полностью погашена задолженность по зарплате. Для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес действующего руководства предприятия внесено представление», — пояснили корреспонденту в СУ СКР по Ярославской области.