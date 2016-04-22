Москва, 22 апреля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала пакет межправительственных соглашений между РФ и Южной Осетией, а также с Абхазией об оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Михаил Натаревич. Из госпиталя. 1954

«Суть в том, чтобы положениями соглашений создать нормативно-правовую базу для оказания медицинской помощи», — отметил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.

Это знаковые соглашения для сотрудничества в военно-медицинской сфере, сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Соглашения носят инфраструктурно значимый характер», — указал он.

Документы устанавливают порядок оказания медицинской помощи и проведения военно-врачебной экспертизы военнослужащим вооруженных сил государств сторон.

В рамках соглашений военнослужащим вооруженных сил государств сторон оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная помощь; специализированная медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь и паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.