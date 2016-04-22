Москва, 22 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Предложенная премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым структурная реформа правительства имеет проблему. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Алексей Кокель. Ликбез. 1935

«Сама по себе структурная реформа правительства имеет проблему: для начала надо выстроить приоритеты, а потом под них делать структуру. Попытка создать некий забор критериев эффективности — это сомнительный путь», — сказал Минченко.

По его словам, сперва необходимо определить приоритеты и «понять, куда мы двигаемся», а уже «под них делать KPI конкретных министерств» и менять структуру министерств и ведомств, «да и вообще управленческую структуру»: «А у нас «Стратегия-2020» приказала долго жить, а новой ещё не появилось».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать комиссию по совершенствованию системы государственного управления, которая сейчас «во многом сохраняет советские черты, опирается на старые методы контроля и мотивации и работает по инерции». По информации журналистов, на соответствующем документе, отправленным на имя президента РФ Владимира Путина, стоит пометка «Согласен», поставленная самим главой государства.

В послании Медведева содержится жалоба на то, что в государственном управлении отсутствует система взаимодействия между органами власти. А это взаимодействие, по мнению главы правительства РФ, необходимо для решения сложных и комплексных задач.

Премьер-министр РФ предлагает определить ключевые показатели эффективности (KPI) для каждого министерства и создать для госвласти понятную «приборную панель», учитывающую общественную оценку ее действий.

Медведев считает, что министры должны нести персональную ответственность за достижение ключевых показателей эффективности, а не «просто отчитываться о выполненных поручениях».