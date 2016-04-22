В Алтайском крае возобновлены соцвыплаты пострадавшим от паводка 2014 года
Барнаул, 22 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Алтайглавстрой известил сегодня, 22 апреля, о возобновлении социальных выплат на капремонт жилья жителям Алтайского края, пострадавшим от сильнейшего паводка 2014 года. Как поясняют специалисты ведомства, речь идет о собственниках жилых помещений, включенных в Соглашение Администрации края с Минстроем России, которые по различным причинам еще не получили полагающиеся средства.
В 2015 году, за счет выделенных из федерального бюджета средств, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации края
В первом квартале 2016 года работа в данном направлении была продолжена и в соответствии с решениями Минстроя и Минфина России, остаток федерального трансферта был возвращен в полном объеме (587,46 млн. рублей) для продолжения выплат в 2016 году.
В начале апреля работа по выплатам гражданам средств на капремонт возобновлена, в том числе по вступившим к настоящему времени в силу судебным решениям, — отмечают чиновники.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край постиг сильнейший паводок. Ущерб от него составил впечатляющие 4 миллиарда 856 миллионов рублей. Интенсивное половодье в той или иной степени коснулось около 44 тысяч человек. В зоне поражения наводнения оказались 125 населенных пунктов в 25 районах региона. Постановлением Правительства РФ