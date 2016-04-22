Барнаул, 22 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Алтайглавстрой известил сегодня, 22 апреля, о возобновлении социальных выплат на капремонт жилья жителям Алтайского края, пострадавшим от сильнейшего паводка 2014 года. Как поясняют специалисты ведомства, речь идет о собственниках жилых помещений, включенных в Соглашение Администрации края с Минстроем России, которые по различным причинам еще не получили полагающиеся средства.

официальный сайт региона Паводок 2014 года в Алтайском крае

В 2015 году, за счет выделенных из федерального бюджета средств, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации края от 17.06.2015 № 234, поддержка была оказана на общую сумму порядка 1,9 млрд. рублей почти 13 тысячам граждан, проживающим в 8,5 тысячах жилых помещений. Часть собственников жилых помещений в 2015 году социальные выплаты на капремонт поврежденного паводком жилья не получили, и остаток неиспользованных средств в сумме 587,4 млн. рублей в январе 2016 года был возвращен в федеральный бюджет. Как того требовало бюджетное законодательство», — отмечают в Алтайгластрое.

В первом квартале 2016 года работа в данном направлении была продолжена и в соответствии с решениями Минстроя и Минфина России, остаток федерального трансферта был возвращен в полном объеме (587,46 млн. рублей) для продолжения выплат в 2016 году.

В начале апреля работа по выплатам гражданам средств на капремонт возобновлена, в том числе по вступившим к настоящему времени в силу судебным решениям, — отмечают чиновники.