Рига, 22 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос, чего больше Латвии стоит бояться — агрессии России, гибридной войны или исламистов, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что больше всего надо бояться того, что латвийцам может не хватить воли защищать свое государство, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

Цитат из к/ф «Мистер Питкин в тылу врага». Реж. Джон Пэдди Кастэйрс. 1958. Великобритания Наличие воли

Говоря о готовности людей защищать свою страну, министр отметил, что «мы можем обеспечить наилучшими экипировкой и оружием, но главное — это желание людей защищать свое государство». В качестве примера стойкости и мужества, он привел оборону Донецкого аэропорта украинскими силовиками, в итоге разгромленных и плененных.

Также он подчеркнул, что главной своей задачей считает сохранение желания у жителей Латвии иметь свое государство: «Когда возрождалось наше государство, и у нас не было адекватного вооружения, большой армии, но мы верили своей стране, хотели, чтобы она у нас была. Поэтому сегодня наиглавнейшей задачей является, чтобы это желание сохранялось вечно, и это моя важнейшая задача на посту министра обороны», — сказал Бергманис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новое правительство Латвии намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.

В тоже время, результаты полученые в ходе опроса, проведенного по заказу Министерства обороны центром социологических исследований SKDS, говорят о том, что 27,9% мужчин-граждан не готовы защищать страну с оружием в руках, о чем открыто заявили во время опроса. Так же результаты опроса говорят о том, что в случае вызванного внешними силами военного конфликта внутри Латвии треть ее жителей покинула бы страну.