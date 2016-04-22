Донецк, 22 апреля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. «Заявления об увеличении численности ВС Польши связаны с нагнетанием кампании по дискредитации России, а к Украине и Донбассу это не имеет отношения», — заявил 22 апреля в интервью корреспонденту ИА REGNUM руководитель международной информационной службы политотдела Минобороны ДНР, главный редактор проекта «Новороссия сегодня» Владислав Бриг.

Эрнест Лисснер. Изгнание поляков из Кремля в 1612 году. 1907

«Не думаю, что увеличение состава ВС Польши приведет к увеличению числа поляков в Донбассе. На Донетчине иностранные наемники из Польши, Балкан и Прибалтики воюют в составе ЧВК. Они никак не связаны с регулярными войсками Польши. Это две абсолютно разные плоскости», — заявил Бриг.

Он заверил, что в Донбассе нет регулярных польский войск. «Есть отдельные немногочисленные подразделения, от частных военных компаний. Возможно, кто-то из украинских политиков нанимает их за собственные деньги. Я точно не знаю, сколько им платят. Им платят намного меньше, чем американцам и англичанам, которые в составе ЧВК воевали в Ираке и Афганистане. Там расценки доходили до 400 долл. в сутки. Здесь (в Донбассе) раза в два, а то и в три меньше. Но без денег они здесь не будут рисковать своими жизнями», — сказал Бриг.

При этом эксперт исключил вероятность приезда в Донбасс иностранцев, в том числе из Польши, с целью получения боевого опыта.

«Это добровольцы, которые по своим каким-то идеологическим мотивам приезжают убивать сюда своих братьев. Там есть и грузины, есть и белорусы. Это чисто добровольцы. Все остальные «не светятся». Вы не найдете в открытом доступе информацию об иностранцах, воюющих в Донбассе, эти люди не выпячиваются… Думаю, больше всего сейчас прибалтов, грузин и чеченцев, которые выехали из Чечни на ПМЖ в Европу, после того как Кадыров стал главой республики», — подытожил Бриг.

Напомним, 21 апреля министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил об увеличении численности армии страны на 50% в ближайшие несколько лет. На церемонии открытия представительства подразделения по интеграции сил НАТО в городе Быдгоще глава польского Минобороны отметил, что до конца 2016 года на востоке страны будут развернуты три дополнительные бригады территориальной обороны.

18 апреля заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР зафиксировала прибытие на Донетчину группы польских снайперов из восьми человек.