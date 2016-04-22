Москва, 22 апреля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределены межбюджетные трансферты в общем объёме 52,55 млрд рублей, которые направляются на выполнение региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Значительная часть из них пойдёт на реализацию крупных и особо важных проектов для улучшения качества дорог в России, сообщается на сайте правительство РФ.

Christopher Sessums Дорога

34, 16 млрд рублей выделено на приведение в порядок дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также для и увеличения пропускной способности сети автомобильных дорог.

18,39 млрд рублей направят реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов в сфере дорожного хозяйства.

Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 21 апреля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на «Прямой линии с президентом РФ» одним из главных был вопрос о состоянии дорог в России. По итогам «прямой линии» Путин дал ряд поручений, за исполнениями которых должно следить правительство РФ.