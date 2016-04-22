Москва, 22 апреля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро выросли на выходные и понедельник, 25 апреля, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доллара

Доллар США вырос на 1,1944 рубля и составил 66,2198 рубля. Евро прибавил 1,2367 рубля до 74,6959 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 23 апреля, снизилась на 1,2134 рубля и составила 70,0340 рубля.

Днем ранее Банк России по результатам торгов понизил курсы основных валют к рублю. Доллар подешевел до 65,0254 рубля, евро — до 73,4592 рубля.