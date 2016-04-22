Чебоксары, 22 апреля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах с официальным визитом находится министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он представил личному составу МВД по Чувашии нового министра и указал на ряд направлений, по которым необходимо активизировать работу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.mvd.ru Глава МВД Чувашии Сергей Неяскин (слева), глава МВД РФ Владимир Колокольцев и глава Чувашии Михаил Игнатьев

Владимир Колокольцев представил министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина, получившего назначение 12 апреля. Глава МВД РФ выразил уверенность в том, что деловые и личные качества нового министра, умение принимать правильные решения позволят существенно укрепить правопорядок и законность в регионе, говорится в релизе. Во встрече приняли участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, руководители силовых структур, представители органов исполнительной и законодательной власти. Напомним, такого внимания федерального министра ранее не удостаивался ни один из назначаемых в Чувашию министров внутренних дел.

На встрече с личным составом МВД по Чувашии Владимир Колокольцев также указал на ряд направлений, по которым «крайне важно активизировать работу», говорится в релизе. «Это обеспечение безопасности граждан, защита их имущественных прав от криминальных посягательств, а также повышение раскрываемости преступлений, принятие максимально эффективных мер для установления виновных и привлечения их к ответственности», — отмечается в сообщении.

Одной из приоритетных задач является повышение результативности борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Колокольцев потребовал усилить профилактическую работу, в том числе и в отношении тех, кто уже стоит на учете в органах внутренних дел.

Отметим, что федеральный министр также примет участие в расширенной коллегии республиканского МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Сергея Неяскина на пост главы МВД по Чувашии подписал президент Владимир Путин 12 апреля. До нового назначения он занимал пост начальника полиции ГУ МВД по Саратовской области, работая в статусе заместителя начальника Главного управления. В органах внутренних дел трудится более 35 лет.