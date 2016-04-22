Ферзиково, Калужская область, 22 апреля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. «Деревня Ястребовка, что в Ферзиковском районе расположена в паре километров от областного центра. Между тем, условия жизни здесь нельзя назвать «столичными» и больше смахивают на деревенскую глушь», — заявил 22 апреля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель президиума Общественного антикоррупционного комитета Калужской области Анатолий Галич. По его словам, клуб в Ястребовке сгорел, в медицинском пункте нет воды и отсутствует канализация. «Качество водоснабжения в Ястребовке хуже некуда, а об элементарном благоустройстве и других признаках цивилизации (кроме газа) и говорить не приходится».

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«Неслучайно, в связи со столь незавидным положением у сельчан все чаще стали возникать вопросы: почему в деревне, которая является центром большого сельского поселения (15 населенных пунктов) и имеет благоприятные территориальные условия, такой низкий уровень жизни? Что делают для исправления ситуации органы местного самоуправления поселения в лице избранной сельской Думы и администрации? Поиск инициативными жителями ответов на свои вопросы привел к неожиданным результатам. Так, выяснилась, что местная власть «закрылась» от граждан, которые ее избирали. Также удалось выяснить, что местная чиновники и депутаты Сельской Думы передали на районный уровень практически все свои полномочия, за исключением получения зарплаты», — отметил Галич.

Еще в 2014 году жители Ястребовки решили активно включиться в процесс решения проблем своего населенного пункта через организацию Территориального общественного самоуправления (ТОС), используя для этого возможности, предоставленные федеральным законом. Они подготовили необходимые документы, получили письменную поддержку земляков, провели учредительную конференцию, направили пакет документов для установления границ в Сельскую Думу, а для регистрации Устава ТОС — в местную администрацию. Казалось бы, чиновники должны были приветствовать общественников, готовых безвозмездно взвалить на свои плечи многие проблемы Ястребовки. Однако вместо поддержки они встретились с противодействием властей.

Как считает Анатолий Галич, «сельских чиновников отнюдь не смущало, что они грубо нарушают закон. С завидным упорством, достойным лучшего применения, они сначала «волокитили» оформление документов для регистрации ТОС (территориальной общины деревни Ястребовка), выдвигая несостоятельные и неправомерные аргументы, ограничивали граждан в получении информации о работе местного самоуправления, а затем перешли к более активным действиям: «агитационной работе» среди населения по дискредитации ТОС и ее членов, сбору подписей под так называемыми «обращениями граждан», якобы не желающих, чтобы община в деревне существовала».

Сельские борцы за создание ТОС не сдались. Поэтому дальнейшее решение созданной властью проблемы было перенесено в суд, который своим решением обязал Сельскую Думу установить границы ТОС в соответствии с федеральным законом, а местную администрацию — устранить нарушения Закона при регистрации Устава ТОС. Однако общину создать не удалось и после решения суда.

«Для понуждения органов местного самоуправления исполнить решение суда в марте 2015 года было возбуждено исполнительное производство, Сельская Дума и администрация деревни неоднократно подвергались судебным приставом штрафным санкциям, составлялись акты неисполнения решения суда, выносились предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. Но даже под страхом уголовной ответственности чиновники не сдаются и продолжают нарушать закон. Последним «перлом» должностных лиц местного органа власти стало инициирование в марте 2016 года «собрания жителей» против ТОС. Вопреки решению суда, игнорируя требования федерального закона и требования судебных приставов-исполнителей, должностные лица местного самоуправления провели акцию против ТОС. В ней, кроме небольшого количества жителей, действительно имеющих отношение к территории ТОС, приняли участие и граждане других населенных пунктов, никакого отношения не имеющих к территории ТОС (так называемая «группа поддержки» местного чиновничества). Глава администрации поселения объявил, что ТОСа в деревне не будет, так как жители выступили против (якобы «за» ТОС проголосовали всего 5 чел, а против — 36 чел., потом вдруг их стало 50 чел., хотя жителей, зарегистрированных в Ястребовке было не более 20, причем многие из них не подписывали заготовленные чиновниками бланки), — отметил Галич.

«Одновременно на заседании сельской Думы было принято решение — ТОС не регистрировать. Показательно, что на заседании Думы не присутствовали депутаты, поддерживающие и участвующие в ТОС. Чтобы не сложилось впечатление, что инициаторы ТОС занимаются лишь борьбой за регистрацию общины, отмечу, что ими сделано немало для своей деревни: в результате довольно длительной борьбы наконец на сельской дороге появился асфальт. Участники общины добились организации автобусного маршрута для школьников, собственными силами и за собственные средства создали парковую зону, установили обелиск участникам Великой Отечественной войны. Можно и далее перечислять благие дела сельчан, но не в этом суть. Главное — сделать так, чтобы гражданская инициатива жителей деревни Ястребовка не подавлялась, а поддерживалась властью и использовалась на благо живущих в ней людей», — подытожил председатель президиума Общественного антикоррупционного комитета Калужской области Анатолий Галич.

Между тем, в распоряжении ИА REGNUM оказалась копия документа за подписью главы сельского поселения Константина Глазко, в котором в частности говорится, что постановлением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области, принято решение не организовывать территориальное общественное самоуправление на территории деревня Ястребовка.

Глава Ферзиковского района Сергей Терехов отказался регистрировать ТОС на территории деревни Ястребовка. Это свое решение он объяснил интересами местного населения, которое на собрании 24 февраля 2016 года выступило за отказ в организации ТОСа в их сельском поселении. К тому же по словам, чиновника «для исполнения судебного решения у властей недостаточно документации, да само ТОС не представило его точные границы».

По словам заместителя губернатора Калужской области Александра Авдеева, ТОСы приобретают всё большую силу, они являются голосом народа и теми самыми «лифтами», с помощью которых жилищные проблемы народа доходят до власти.Доверие к этому институту самоуправления растёт от года к году. Больше того, власти поддерживают это движение, в том числе и финансово. Думаю, что при формировании следующего созыва в Государственной Думе страны будет больше тех, которые как раз представляют интересы территориальных общественных самоуправлений. Это заявление Александра Авдеев сделал 21 апреля на встрече с Ассоциацией территориальных общин самоуправления Калуги.