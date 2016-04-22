Москва, 22 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о «дальневосточном гектаре», передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Закон предусматривает бесплатное предоставление земельных участков в размере 1 гектара на территории Дальнего Востока гражданам РФ сначала в безвозмездное пользование на 5 лет, затем в собственность бесплатно, если земельный участок использовался для осуществления любых видов деятельности, не запрещенной российским законодательством. В случае неиспользования земельный участок будет изыматься.

Рожь. Алексей Саврасов. 1881

Планируется, что гражданин сможет воспользоваться возможностью взять гектар в безвозмездное пользование до 1 января 2035 года и только один раз. Участки предлагается выделять по упрощенному порядку без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность. Выбрать земельный участок гражданин сможет по интернету на основании соответствующей базы данных. Можно будет сформировать земельный участок с помощью специального электронного сервиса в любом месте на территории Дальнего Востока, где предоставление земли не запрещено, а не выбирать предложенные местными властями готовые участки.

Ко второму чтению в законе была прописана возможность получать участки иностранными гражданами и соотечественниками за рубежом, которые хотят переселиться на Родину. Получить участки в собственность они смогут, только если до этого станут гражданами РФ. Также ко второму чтению категории участков, которые могут быть предоставлены гражданам в рамках этой программы, были сокращены. В частности, речь идет о запрете на предоставление участков, расположенных в границах охотничьих угодий, запрете на предоставление земельного участка, если он расположен в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов, а также запрете на выдачу участков с учтёнными запасами полезных ископаемых. Кроме того, законом предусмотрены дополнительные механизмы защиты лесных угодий.

Преимущественным правом получить землю на Дальнем Востоке до 1 февраля 2017 года будут пользоваться жители субъектов федерации, расположенным в границах Дальневосточного федерального округа. «Далее — у всех равные права», — подчеркнул глава комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Алексей Русских (КПРФ).