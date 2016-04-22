Вена, 22 апреля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Учёные озвучили прогноз, согласно которому таяние арктических ледников в течение ближайшего лета может происходить интенсивнее, чем в 2012 году. Рекорд четырёхлетней давности, когда толщина льда сократилась на 3,4 миллиона, может быть побит в 2016 году. Об этом предупредили специалисты в ходе конференции Генеральной ассамблеи Европейского союза наук (European Geosciences Union General Assembly).

P J Hansen Арктика

Конференция открылась в Вене 17 апреля и сегодня, 22 апреля, должна завершиться. Учёные представили данные со спутников, которые позволяют сделать прогноз относительно таяния льда в Арктике.

В прошлом году слой льда в Арктике был тонким, а за зиму нового льда образовалось немного. Прогноз на лето нерадужный: лёд может растаять сильнее, чем этом было в 2012 году, когда был побит рекорд таяния арктического льда: в то лето площадь покрытия уменьшилась на 3,4 млн метров квадратных.

Читайте также: Зимой 2012 года Карские ворота в Арктике были свободны ото льда