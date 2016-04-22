Ярославль, 22 апреля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Первые 10 призывников из Ярославской области отправились 21 апреля 2016 года на службу в войска Национальной гвардии — оперативную дивизию особого назначения имени Дзержинского. Об этом журналистам сообщили в Ярославском областном комиссариате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото УМВД по ЯО

5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национальной гвардии (Росгвардии). В ее состав вошли внутренние войска МВД и спецназ и ОМОН.

К спецназу относится и дивизия имени Дзержинского, куда отправились ярославцы.

«Основное требование к этим ребятам, чтобы у них было идеальное здоровье. Если есть замечания к состоянию здоровья, в эти части они не проходят. И второе дополнительное требование — отсутствие разногласий с нашим законодательством. У ребят не должно быть судимостей, не должно быть приводов в милицию», — рассказал журналистам начальник отдела подготовки и призыва Ярославского областного военкомата Алексей Ляпустин.

За весенний призыв всего от Ярославской области служить в армию пойдут полторы тысячи ребят. 90% из них направят в Западный военный округ, 5% — на Северный флот. Оставшиеся уедут в краснодарскую учебную часть ФСБ.