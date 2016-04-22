Москва, 22 апреля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. МЧС России с 25 по 28 апреля проведет многоэтапные командно-штабные учения (КШУ) по ликвидации природных ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. На 4 дня на территории всех субъектов РФ будет действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в ведомстве.

7 ноября 1824 года на площади у Большого театра (фрагмент). Фёдор Алексеев. 1824

Маневры будут проводиться в четыре этапа — от приведения сил и средств в готовность и ликвидации природных ЧС до защиты людей и инфраструктуры от стихии.

Во все федеральные округа РФ для строгого контроля и координации мероприятий в ходе учения будут направлены рабочие группы, которые возглавят его заместители.

В МЧС отметили, что учения в каждом регионе России будут несколько отличаться, учитывая особенности местности, климат и риски, существующие на его территории.