Москва, 22 апреля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам призыв Вашингтона об отмене Россией решение о приостановке деятельности организации «Меджлиса крымско-татарского народа».

commons.wikimedia.org Владимир Путин и Барак Обама

По его словам, решение Минюста РФ является внутренним делом страны, он «касается исключительно российской юрисдикции». В данном случае к мнению других стран Россия прислушиваться не станет, сказал Песков.

Ранее Госдеп США призывал Россию отменить решение о приостановке деятельности организации «Меджлиса крымско-татарского народа», назвав его «демократическим институтом». По мнению Вашингтона, организация «в течение долгого времени» занималась ни чем иным, как представляла интересы крымско-татарского населения и позволяла «защищать его от дискриминации».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Минюст России сообщил о включении «Меджлиса крымско-татарского народа» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.