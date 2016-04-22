Москва, 22 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Крыму на нескольких полигонах боевой подготовки Черноморского флота сеголня, 22 апреля, стартовало тактическое учение соединений десантных кораблей и ракетных катеров, входящих в состав Крымской военно-морской базы, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Большой десантный корабль «Ямал» в акватории Стамбула

В море выполняют задачи большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Мираж», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Р-109», «Р-239», «Ивановец» и «Шуя», а также морской тральщик «Иван Голубец».

В ближайшие сутки корабельные группы отработают совместное маневрирование, проведут тренировки по связи, организации обороны от средств воздушного нападения противника, при стоянке кораблей на незащищенном рейде.

Учение завершится высадкой тактического морского десанта на необорудованное побережье. Всего в учебных мероприятиях задействовано до 15 боевых кораблей и судов обеспечения флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала учебного года в Вооруженных силах РФ проведено свыше 900 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений на более чем 100 полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. В апреле планируется провести проверки и учения еще в 500 соединениях и воинских частях.