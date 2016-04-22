Томск, 22 апреля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В 2015 году объем частных инвестиций в экономику Томской области составил 106,5 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Томской области, об этом губернатор Сергей Жвачин заявил в ходе ежегодного отчета о деятельности исполнительных органов государственной власти в Законодательной Думе Томской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

По словам главы региона, это около 90% по сравнению с объемом инвестиций, вложенных в экономику области в 2014 годом. Показатель инвестиций на душу населения в Томской области 99 тысяч рублей на человека, что соответствует среднему по стране и существенно опережает аналогичный показатель по Сибири, который составляет около 72 тысяч.

Как отметил губернатор, Агентство стратегических инициатив признало Томскую область комфортным регионом по скорости получения разрешений на строительство и подключения к электроэнергии, а также по эффективности институтов защищенности бизнеса, низкому уровню административного давления на предпринимателей.

Сергей Жвачкин поручил администрации региона усилить работу с инвесторами, используя мощный потенциал Томской области и в первую очередь — интеллектуальные и природные ресурсы региона.

«В прошлом году в форме бюджетных субсидий и налоговых льгот мы поддержали 23 инвестиционных проекта. Пять проектов сопровождали проектные команды, которые я поручил активнее внедрять в исполнительной власти, — сказал глава региона. — Мы запустили практику Единого дня приема инвесторов и предпринимателей: провели шесть таких дней в 2015 году. В нынешнем году их будет гораздо больше, потому что за шесть дней проконсультировали только 30 инвесторов, а я ставлю задачу вести их счет на сотни».