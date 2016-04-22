Челябинск, 22 апреля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Челябинске суд Советского района отправил на два месяца в камеру следственного изолятора четвертого предполагаемого участника изнасилования 14-летней школьницы. Как сообщили в судебной инстанции, 16-летний подросток и его адвокат надеялись добиться более мягкой меры пресечения и, вероятно, теперь они в установленном законом порядке попытаются обжаловать решение суда, пока еще не вступившее в силу.

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Отметим, что на сегодняшний день на два месяца в СИЗО отправлены трое из четверых подозреваемых в преступлении подростков. Еще один 15-летний школьник находится под домашним арестом.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 14 апреля в Советском районе Челябинска. По данным следствия, четверо подростков 14,15 и 16-ти лет насильно затащили в квартиру к одному из парней, возвращавшуюся из школы 14-летнюю девочку. При этом нападавшие были знакомы со своей жертвой, так как трое из четверых парней учились с ней в одной школе.

В квартире, по свидетельству школьницы, парни связали ее веревками и скотчем, а также угрожали ей молотком и ножом, били.

Позже пострадавшая сообщила полицейским, что к случившемуся может быть причастна ее знакомая, которая дружит с одним из подозреваемых. Дело в том, что девочки находились в состоянии конфликта. Чем была вызвана взаимная неприязнь между школьницами, следствие пока не разглашает.

Троих из подозреваемых в изнасиловании подростков задержали сразу, в день совершения преступления, 15 апреля. Четвертого поймали на следующий день.

По информации местных СМИ, мать одного из задержанных настаивает на том, что ее сын не участвовал в избиении и насилии над школьницей. По её словам, он просто не вовремя пришел в гости к товарищу. Парень видел все происходящее и теперь, как говорит дама, очень жалеет о том, что не осмелился остановить происходящее.