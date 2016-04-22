Якутск, 22 апреля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Почему микроавтобус врезался в толпу людей, что делать якутянам во время полетов ракет с «Восточного», состояние каких дорог республики не устраивает дальнобойщиков, зачем принятие законопроекта «о дальневосточном гектаре» просят отложить, какой якутский завод будут реанимировать и сколько заплатит получивший грант фермер за смерть коров — в обзоре ИА REGNUM.

vostokdrom.ru Ракета на космодроме «Восточный»

Микроавтобус врезался в людей на остановке: погиб ребёнок

В Якутске на улице Петра Алексеева микроавтобус врезался в толпу людей, которые стояли на автобусной остановке. Как пишет РИГ SAKHAPRESS.RU, в ДТП погиб ребёнок и пострадали несколько человек, сколько именно — пока неизвестно.

Свидетели произошедшего рассказывают, что водитель микроавтобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения, вылетел на остановку, на которой люди ждали автобус. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. По сообщению очевидцев, погибшему мальчику на вид 8−12 лет.

В Якутии Роскосмос высадил десант

Жители Вилюйского, Верхневилюйского, Алданского, Олекминского и других смежных территорий, попадающих под участки падения останков ракеты, оповещены через СМИ и телерадиовещание о правилах поведения 27 апреля, в день первого запуска с космодрома «Восточный».

Как пишет «Блокнот Якутска», людей просят быть предельно внимательными, не выходить в лес и покидать населенные пункты с 11.00 до 12.00 27 апреля — на время запуска и прохождения ракеты над территорией. Также людей призывают сообщать обо всех фактах падения фрагментов в письменном виде или по телефону в местные администрации или звонить в МЧС.

В Вилюйский район высадился десант наблюдателей Роскосмоса. Местные жители говорят, что им это напоминает разворачивание военных действий — установлены палатки, в небе летают гражданские и военные вертолеты.

Но это не помешало людям провести 22 апреля митинг, на котором они заявили о том, что не хотят, чтобы на территорию их районов падали части ракет, запускаемых с космодрома «Восточный».

Напомним, люди опасаются, что прохождение ракет над районами Якутии и падение их частей на территорию республики нанесет вред экологии и здоровью людей. Кроме того, жители опасаются, что могут возникнуть аварии, а также обращают внимание на то, что запуски будут коммерческими, а компенсации за возможный вред тем, кто живёт в «подтрассовом пространстве» платить не хотят.

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Дальнобойщики недовольны состоянием трасс в Якутии

Подрядная организация, обслуживающая дороги, не выполняет свои обязательства в полной мере, считают водители большегрузов, которым приходится ездить по якутским трассам «Колыма» и «Арктика». С жалобой дальнобойщики обратились в региональное отделение ОНФ в Якутии, сообщив, что из-за неудовлетворительного качества на трассах часто ломаются машины. Водители отмечают, что не подсыпанные подъёмы, узкие пути, кочкарники и задутые снегом полосы позволяют передвигаться автомобилям со скоростью не более 5−10 км в час.

Как пишет ИА YakutiaMedia, выяснилось, что подрядная организация ООО «Дороги Колымы», обслуживающая эти трассы, не выполняет в полной мере свои обязательства. Как установили эксперты ОНФ в Якутии, по контракту на сумму более 53 млн рублей до конца 2016 года эта компания должна была обеспечивать круглогодичное, безопасное и бесперебойное движение автомобилей. Согласно ведомости работ, в январе— апреле должны были быть предусмотрены очистка дорог, обочин от снега, а в феврале срезка кустарников, подлеска и иные работ, однако водители свидетельствуют, что с января текущего года дороги расчищались лишь дважды. Вместе с тем, оплата подрядчику осуществляется ежемесячно по графику. Согласно подписанным актам о приемке выполненных работ, претензий заказчика к исполнению контракта нет.

«ОНФ в Якутии берет на контроль ситуацию на арктических трактах. В частности, необходимо осуществлять оплату работ подрядчику согласно фактическому состоянию автозимника», — подчеркнул руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» регионального отделения ОНФ Алексей Лаптев.

Отметим, дороги «Колыма» и «Арктика» — важные стратегические пути для республики. Трудности с зимними перевозками срывают снабжение северных населенных пунктов. Например, в марте в село Андрюшкино Нижнеколымского района автотранспортом ЖКХ и предпринимателей доставлено чуть более четверти запланированного нефтяного котельного топлива.

Федот Тумусов предложил снять с рассмотрения в Госдуме законопроект о «дальневосточном гектаре»

На сегодняшнем заседании Госдумы РФ депутат Федот Тумусов предложил снять с повестки дня рассмотрение законопроекта о «дальневосточном гектаре», мотивируя свое предложение неготовностью документа. Об этом пишет ИА SakhaNews. Было ли поддержано предложения парламентария, не сообщается.

По мнению Федота Тумусова, проект закона № 930 602−6 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует доработки. Это, считает депутат, стало ясным во время рассмотрения законопроекта перед вторым чтением на заседании профильного комитета ГД по земельным отношениям и строительству. На заседании комитета говорилось, что над некоторыми поправками необходимо еще работать с Правительством и членами Комитета, сказал парламентарий. Напомним, с таким же предложением — отложить рассмотрение законопроекта о дальневосточном гектаре — Федот Тумусов выступил и при первом его чтении, 18 декабря прошлого года.

Напомним, жители, депутаты и общественники Якутии не поддерживают идею раздавать большие участки земли республики в рамках закона о дальневосточном гектаре, который принимается Госдумой РФ. Якутяне аргументируют свою позицию тем, что в их регионе нет ни подходящих для сельского хозяйства земель, ни демографических проблем, а потому в привлечении населения из других субъектов РФ республика абсолютно не нуждается. Однако просьбы жителей Якутии исключить её из зоны действия принимаемого закона на федеральном уровне игнорируются.

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Якутский завод базальтовых материалов хотят реанимировать

ООО «Завод базальтовых материалов» окажут поддержку как предприятию, испытывающему финансовые затруднения. Такое решение принято по итогам визита министра архитектуры и строительного комплекса Якутии Веры Кузаковой на производство, пишет YAKUTIA.INFO.

В ходе визита на предприятие министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова рекомендовала его руководству увеличить объем услуг общестроительных работ по монтажу фасадных систем. «Строительным организациям довольно сложно взять и оптимизировать расходы. Опять же производители стройматериалов напрямую зависят от общих объемов и темпов строительства. Поэтому наиболее верным решением для повышения своей устойчивости является диверсификации экономики. А главные факторы конкурентоспособности — качество продукции и ценовая политика», — добавила она.

Вера Кузакова дала поручение доработать проект программы промышленности Якутии с учетом участия ООО «Завод базальтовых материалов». В случае прохождения им конкурсного отбора региональных программ, который проводит Минпромторг России, участники смогут получить целевые средства на техническое перевооружение в рамках софинансирования из федерального бюджета.

Однако по данным пресс-службы минстроя Якутии, чтобы получить добро на получение целевых средств, от соискателей требуется создать не менее 150 новых высокопроизводительных рабочих мест и привлечь внебюджетные инвестиций на сумму от 100 миллионов рублей. YAKUTIA.INFO сомневается, что это возможно и отмечает, что за шесть лет существования предприятию так и не удалось развить массовое производство утеплителя и арматуры, так как сегодня рынок Якутии, не говоря уже о Дальнем Востоке, насыщен аналогичной привозной продукцией, которая при этом стоит дешевле.

За смерть коров фермер заплатит 20 тысяч рублей

Прокуратура провела проверку по факту массовой гибели скота в коровнике, принадлежащем индивидуальному предпринимателю в селе Хомустах Батагайского наслега Усть-Алданского района. Выяснилось, что строительство коровника, в котором содержалось более 40 голов крупного рогатого скота, осуществлялось при отсутствии соответствующих документов, в том числе разрешения на строительство, сообщает News.Ykt.ru.

При проведении строительных работ предприниматель с заявлением о выдаче разрешения на строительство в администрацию МО «Батагайский наслег» не обращался, разрешение на строительство коровника в местности Булун ему не выдано. В связи с этим прокуратурой района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Якутии предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, коровник не был достроен, однако в нём зимовали животные, в том числе 18 коров, приобретённых на средства бюджетного гранта. 15 голов скота не перенесли зимовку погибли от истощения.

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