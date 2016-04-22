Москва, 22 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. 22 апреля в Москве стартует фестиваль «Московская весна». Как сообщается на официальном сайте правительства столицы, до 9 мая в городе будут работать 26 ярмарочных тематических площадок. Всего к празднованию приготовили 173 торговых шале, 9 квестовых шале, а также 38 ресторанов. В рамках фестиваля проведут более 2 тысяч мастер-классов, экскурсий и выставок.

mos.ru Фестиваль «Московская весна»