Москва, 22 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. 22 апреля в Москве стартует фестиваль «Московская весна». Как сообщается на официальном сайте правительства столицы, до 9 мая в городе будут работать 26 ярмарочных тематических площадок. Всего к празднованию приготовили 173 торговых шале, 9 квестовых шале, а также 38 ресторанов. В рамках фестиваля проведут более 2 тысяч мастер-классов, экскурсий и выставок.
Фестиваль «Московская весна»
Тематические площадки «Московской весны» будут посвящены православным святым, ученым, деятелям искусства и другим знаменитым людям. Кроме того, город украсят более 250 арт-объектов. Среди них: цветочные арки, пасхальные яйца, макеты храмов и скульптуры из песка. Напомним, ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что первый этап фестиваля «Московская весна», который пройдет до Пасхи, будет постным. На это время запланированы только культурно-просветительские мероприятия. С 1 по 7 мая отметят Пасхальную неделю, а 8 и 9 мая все мероприятия посвятят празднику Победы.