Ярославль, 22 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Потребительские цены в Ярославской области с января по март 2016 года выросли на 9,7%. Об этом сообщает Ярославьстат. Год назад рост инфляции составлял 18%, поэтому можно говорить о замедлении роста цен.

ИА REGNUM

Номинальная зарплата выросла на 5,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2015) и составила 25 931 рубль, а реальная, напротив, снизилась на 3,5%. В 1-м квартале 2015 года снижение было гораздо более чувствительное — 10%.

Индекс промышленного производства в регионе за 1-й квартал составил 104%. Среди всех показателей выделяется «объем строительных работ». Здесь отмечен рост сразу на 37%. Для сравнения: этот индикатор год назад упал на четверть. Введено в строй 156 тыс. кв. метров жилья — рост 3%.

«Четыре процента по промышленности — это хороший рост. Выросло производство электроэнергии, в том году был спад. Рост есть в обрабатывающей промышленности — лакокрасочной, машиностроительной, шинной. Не только оборонные предприятия дают рост. Уровень жизни населения характеризует снижение торгового оборота. Много лет этого не было, а теперь в торговле стала преобладать покупка продовольственных товаров. Население больше половины тратит на покупку продуктов, то есть только на пропитание. Сюда же можно отнести снижение показателей общественного питания и платных услуг», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM данные ведомства заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области Ольга Харитонова.

В регионе за 1-й квартал 2016 года отмечается сокращение оборота грузового автотранспорта — 3,4%. Ужались на 3% показатели оборота общественного питания и объема платных услуг. В 2016 году отмечается рост и официально зарегистрированных безработных и их количество, вычисляемое по методике Международной организации труда. На конец марта безработных в Ярославской области было зарегистрировано 12,3 тысячи человек.