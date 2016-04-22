Москва, 22 апреля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Взносы в фонд персональной ответственности туроператоров и резервный фонд туроператоров освобождаются от налога на прибыль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Закон был инициирован правительством РФ.

Путешественник

Необходимость установления этой нормы обусловлена принятием Госдумой в конце 2015 года закона об усилении ответственности участников туристического рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы территории РФ. Этим законом предусматривается формирование в рамках объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» фонда персональной ответственности туроператора, а также резервного фонда, из средств которых будут финансироваться расходы на оказание экстренной помощи туристам.

До вступления в силу нового отраслевого закона у туроператоров был один компенсационный фонд, взносы в который также были освобождены от налога на прибыль. Новый закон о повышении ответственности туроператоров предполагает создание вместо него двух фондов, которые также получат налоговые льготы. Принятый закон заменяет «компенсационный фонд» на два новых — «фонд персональной ответственности» и «резервный фонд». О новых принципиальных льготах для турбизнеса речь не идет, подчеркивают в Минфине.

Поправками в Налоговый кодекс (НК) РФ предусмотрено, что взносы в фонд персональной ответственности туроператоров и резервный фонд не будут учитываться как доходы, поскольку признаются целевыми поступлениями. Соответственно, произведенные за счет средств фондов расходы также не будут включаться в облагаемую налогом прибыль.