Тбилиси, 22 апреля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Решение российских властей об упрощении визового режима для граждан Грузии давно вступило в силу, но соответствующей «пиар-кампании» на этот счет грузинская сторона не провела. Об этом пишет грузинская газета «Версия», которая изучила, сколько стоит виза в Россию и стоимость проезда на автобусе до Москвы и других городов России.

John D. Batten Грузинский «пиар»

«Вы знаете, что поехать в Россию может любой гражданин Грузии без проблем, несмотря на то имеет он родственников в этой стране или нет? Да, визовый режим между Грузией и Россией уже несколько месяцев упрошен, и из разных городов Грузии назначены рейсы автобусов в направлении России», — пишет автор к сведению большинства граждан Грузии, которые об этом не слышали и не знали.

По его информации, визы в Россию свободно делают различные туристические компании, которые берут за свои услуги определенные суммы. Автор со ссылкой на администратора одной из таких компаний сообщает и стоимость такой услуги: трехмесячная виза в Россию обходится в $410, годовая стоит $1300, а трехлетняя рабочая виза — до $2000.

Несколько месяцев из разных городов Грузии свободно курсируют и рейсовые автобусы в города России. Автор приводит цены одной из туркомпаний: проезд на автобусе из Тбилиси в Москву стоит 150 лари, в Воронеж, Тимирязево, Ростов-на-Дону и Каменск — 130 лари, в Армавир — 105 лари, в Минводы и Пятигорск — 90 лари, в Нальчик — 75 лари и т.д.

При этом, туроператоры утверждают, что все рейсы были назначены на совершенно законных основаниях.

У автора остался лишь один вопрос, адресованный властям Грузии: почему не «пропиарили» в Грузии факт упрощения визового режима со стороны России, тем более, что, по утверждению представителей правительства Грузии, визовый режим был упрощен исходя из интересов граждан Грузии.

«Возникает логичное подозрение, что, возможно, в этом решении где-то «зарыта собака», и правительство или боится, что с разглашением этого факта ему более смело припишут ярлык «пророссийского», или, еще хуже, параллельно процессу визовой либерализации соглашение с Россией в этом направлении произошло взамен на уступку чего-то», — констатирует автор.