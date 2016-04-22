Москва, 22 апреля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. На базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (ВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова с 1 сентября 2106 года начнется подготовка специалистов для прохождения службы на должностях «инспектор дорожно-патрульной службы» в военных автомобильных инспекциях Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны РФ.

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Обучение военных автоинспекторов будет проходить по программам среднего профессионального образования по военной специальности «эксплуатация, ремонт и хранение автомобильной техники».

Продолжительность обучения составит 34 месяца. На курс предполагается набрать 60 учащихся. По завершении обучения выпускники получат диплом о среднем профессиональном образовании, а также им будет присвоено воинское звание «прапорщик».