Москва, 22 апреля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Украинская военнослужащая Надежда Савченко вскоре может быть обменяна по «пакетному принципу» на двух граждан РФ, пребывающих в настоящее время под арестом на Украине. Об этом, как передают «Вести.Ru», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Цитата из к/ф «Пакет». Реж. Владимир Назаров. 1965. СССР Арестованный

По его словам, в настоящее время идут интенсивные переговоры по всем каналам, и не исключено, что «стороны договорятся о взаимной выдаче лиц по «пакетному принципу» — группа на группу».

Источник также отметил, что по «принципу взаимности» России могут выдать отбывающих тюремное заключение в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта Донецкий городской суд в Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в пособничестве в убийстве двух журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии общего режима.

Также Савченко должна выплатить штраф в размере 30 000 рублей. На условно-досрочное освобождение Савченко может рассчитывать только через 12 лет, в 2028 г.